Timo Emden sieht den Bitcoin vor einem erneuten „Charaktertest“. „Nun könnte sich zeigen, ob der jüngste Anstieg mehr als nur eine Luftnummer war“, heißt es in einer Analyse. „Die geopolitische Unsicherheit drückt derzeit klar auf die Risikobereitschaft. Solange die Nachrichtenlage fragil bleibt, fehlt vielen Investoren der Mut für neue Engagements.“<BR \/><BR \/>Der Bitcoin war seit Anfang Mai tendenziell gestiegen. Die Waffenruhe und die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormuz hatte den Kurs gestützt. Jetzt haben sich aber die Spannungen am Persischen Golf wieder deutlich zugespitzt. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten, dass nach einem iranischen Drohnenangriff in einem Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira ein Großbrand ausgebrochen ist.