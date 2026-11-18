Nach einer Analyse des Branchenverbands FIPE-Confcommercio gibt es landesweit noch 124.917 Bars, 1,5 Prozent weniger als 2024. Jährlich verzeichnen sie mehr als fünf Milliarden Besuche, rund 16 Millionen pro Tag, und erwirtschaften einen Umsatz von 23 Milliarden Euro. Die Branche beschäftigt 374.000 Menschen. Gleichzeitig mussten seit 2015 insgesamt 21.741 Betriebe schließen oder ihr Geschäftsmodell ändern.<BR \/><BR \/>Der wirtschaftliche Alltag ist anspruchsvoll: Eine Bar empfängt durchschnittlich 120 Gäste täglich und ist rund 14 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet. Der durchschnittliche Kassenbon liegt bei gerade einmal 4,20 Euro, beim Frühstück sogar nur bei 2,90 Euro. Der Espresso kostet inzwischen im Schnitt 1,28 Euro.<BR \/>Wie wichtig die Bars für das gesellschaftliche Leben bleiben, zeigt eine SWG-Umfrage unter mehr als 2.500 Erwachsenen: 72 Prozent besuchen mindestens einmal pro Woche eine Bar, 26 Prozent sogar täglich. 67 Prozent haben ein Stammlokal. Für ein Drittel der Befragten erhöht eine bis spätabends geöffnete Bar in den Außenbezirken zudem das Sicherheitsgefühl.<BR \/><BR \/>Auch zwischen den Generationen verändert sich die Bedeutung der Lokale: Für 22 Prozent der Generation Z sind Bars der Ort, an dem sie am häufigsten Zeit mit nahestehenden Menschen verbringen. Bei den Babyboomern sind es nur neun Prozent. Gleichzeitig steigen die Ansprüche der Gäste. Sauberkeit, Service, gepflegte Räumlichkeiten und Gastfreundschaft spielen bei der Wahl des Lokals eine immer größere Rolle. 71 Prozent der Befragten würden sich bei ihrer Entscheidung an einem entsprechenden Qualitätssiegel orientieren.<BR \/><BR \/>Auch Andrea Illy, Präsident des Kaffeerösters illycaffè, bestätigte die wirtschaftliche Schieflage: Kaffee und Cappuccino machten weiterhin fast die Hälfte des Umsätze einer Bar aus. Gleichzeitig gehöre der Espresso in Italien zu den günstigsten der Welt. Für die Betreiber bleibe deshalb nur eine geringe Gewinnspanne. Die Herausforderung bestehe damit darin, die wirtschaftliche Zukunft der Betriebe zu sichern, ohne ihre gesellschaftliche Funktion zu verlieren.