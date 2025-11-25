<h3>\r\nFake-Shops: Wachsende Gefahr in der Rabattzeit<\/h3>Während der Angebotswochen tauchen vermehrt Fake-Shops auf, die wie echte Onlineshops wirken, aber bezahlte Waren nicht liefern oder minderwertige Produkte verschicken. Laut einer Untersuchung wurde in den letzten zwei Jahren etwa jeder achte Online-Käufer Opfer solcher Betrugsseiten.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="363090" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72426154_listbox" \/><h3>\r\nDark Patterns und Impulskäufe<\/h3>Viele Shops nutzen in der Rabattzeit manipulative Designelemente wie Countdown-Timer, Pop-ups oder voreingestellte Optionen, um schnelle Entscheidungen zu provozieren. Diese sogenannten Dark Patterns können zu übereilten Käufen verleiten und Verbraucherrechte erschweren.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72426155_listbox" \/><h3>\r\nNachhaltigkeit: Vorsicht bei Plattformen außerhalb der EU<\/h3>Sehr günstige Produkte großer internationaler Marktplätze – oft aus Nicht-EU-Ländern – können Risiken bergen: geringere Produktsicherheit, unklare Herkunft und erschwerte Durchsetzung von Gewährleistungs- oder Widerrufsrechten. Angesichts von Milliarden Niedrigwertsendungen in die EU wird nachhaltiger Konsum immer wichtiger.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72426156_listbox" \/><BR \/><BR \/>Für Fragen zum Online-Shopping steht das EVZ Italien (Bozen) telefonisch unter <b>0471 98 09 39<\/b> oder per Mail an <a href="mailto:info@euroconumatori.org" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@euroconsumatori.org<\/a> zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Bei Problemen mit Online-Käufen kann über <a href="https:\/\/www.conciliareonline.it\/willkommen-bei-der-online-schlichtungsstelle-fuer-verbraucherstreitigkeiten-aus-e-commerce-vertraegen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">onlineschlichter.it<\/a> ein kostenloses außergerichtliches Schlichtungsverfahren eingeleitet werden.