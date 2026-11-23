Welche Dimension der Black Friday inzwischen erreicht hat, zeigen aktuelle Zahlen: Zu Black Friday und Cyber Monday rechnet etwa der Handelsverband Deutschland (HDE) in diesem Jahr mit einem Umsatz in Höhe von 6,2 Milliarden Euro. Das ist ein neuer Höchstwert. Auch wenn leicht rückläufig wollen hingegen in Italien laut einer aktuellen Erhebung des gesamtstaatlichen Dachverbandes Confcommercio heuer 65,2 Prozent der Konsumenten die Aktionsangebote nutzen – im Vorjahr waren es 70,2 Prozent. Die geplanten Ausgaben liegen bei durchschnittlich 262 Euro. Besonders gefragt sind Bekleidung (56,2 Prozent) und Elektronik (53,5 Prozent).<BR \/><BR \/>„Der Black Friday ist für viele Handelsbetriebe längst kein notwendiges Übel mehr, sondern eine gezielt eingeplante Verkaufsaktion. Er bringt Kundenfrequenz, belebt das Geschäft in einem ansonsten umsatzschwächeren Monat und bietet die Möglichkeit, zusätzliche Umsätze zu erzielen und Lagerbestände abzubauen“, betont hds-Präsident Philipp Moser. Viele Geschäfte hätten sich inzwischen auf diese Entwicklung eingestellt und nutzten die Aktion bewusst als Teil ihrer Verkaufsstrategie.<BR \/><BR \/>Allerdings hat die Medaille auch eine Kehrseite: 70 Prozent der Black-Friday-Käufer nutzen die Aktion bereits für Weihnachtseinkäufe, gegenüber 66,7 Prozent im Vorjahr. „Hier müssen wir genau hinschauen. Nicht jeder Euro, der im November ausgegeben wird, ist ein zusätzlicher Euro für den Handel. Ein Teil der Weihnachtseinkäufe wird lediglich vorgezogen – häufig zu deutlich reduzierten Preisen“, erklärt Moser. Die Gefahr bestehe darin, dass im Dezember reguläre Umsätze fehlen und die Gewinnspannen der Betriebe unter Druck geraten. „Entscheidend ist letztlich nicht nur der Umsatz, sondern was dem Betrieb davonbleibt.“<BR \/><BR \/>Erfreulich sei hingegen die anhaltende Bedeutung des stationären Handels: 77,4 Prozent der Befragten wollen zumindest einen Teil ihrer Einkäufe in Geschäften tätigen, 72,1 Prozent kombinieren Onlinehandel und stationären Einkauf. Für 28,6 Prozent ist die Unterstützung der lokalen Wirtschaft ausdrücklich ein Kaufmotiv.<BR \/><BR \/>„Der Black Friday bietet auch unseren heimischen Fachgeschäften Chancen. Sie können attraktive Angebote mit persönlicher Beratung, Qualität und Service verbinden. Entscheidend ist, dass aus kurzfristigen Umsatzimpulsen nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg wird. Ein erfolgreicher Black Friday und ein starkes Weihnachtsgeschäft müssen sich ergänzen, nicht gegenseitig schwächen“, so der hds-Präsident abschließend.