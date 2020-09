Bonus trotz Krise für Ryanair-Chef

Eine Mehrheit von knapp zwei Dritteln stimmte am Donnerstag in der Hauptversammlung in der irischen Grafschaft Meath dem Managergehalt in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu, das auch einen Bonus von knapp 460.000 Euro enthält.Etliche Anteilseigner der Laudamotion-Mutter äußerten vor Ort jedoch auch ihren Unmut und stimmten gegen den Vorschlag. In der derzeitigen, für die Luftfahrtbranche verheerenden Situation hielten sie das Gehalt des Vorstandsvorsitzenden nicht für angemessen, hieß es.Aufgrund der massiven Umsatzausfälle durch die Corona-Pandemie will Ryanair Tausende Jobs streichen und hat erst kürzlich frisches Kapital von Gläubigern aufgenommen. Die jährliche Versammlung fand heuer unter Corona-Bedingungen in kleinerem Rahmen statt.

apa