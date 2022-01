Booking Südtirol: Gutes Jahr trotz schwierigem Start

Nach einigen buchungsarmen Monaten zu Beginn des Jahres 2021 konnten bis zum Jahresende knapp 73.000 Buchungen über Booking Südtirol und allen daran angeschlossenen Kanälen und Partnerportalen generiert werden. Dies entspricht einer Anzahl von rund 600.000 Nächtigungen im abgelaufenen Jahr. Dabei konnte der Umsatz pro Buchung von 986 Euro im Jahr 2020 auf 1059 Euro erhöht werden.Auf Booking Südtirol sind die Betten von rund 2400 Beherbergungsbetrieben buchbar.Sehr erfolgreich entwickelte sich das exklusiv für Booking-Südtirol-Kunden entwickelte HGV-Buchungswidget. Knapp 90 Prozent aller Buchungen des gesamten HGV-Buchungssystems gingen über diesen Kanal ein. Zweitstärkste Quelle ist die Buchungsplattform Booking Südtirol selbst. 5 Prozent aller Buchungen werden dadurch generiert.Durch die Einbindung des HGV-Buchungswidgets in die eigene Website haben Kunden die Möglichkeit, provisionsfreie Direktbuchungen zu erhalten und somit Kosten einzusparen. Das HGV-Buchungswidget gibt es in einer Standard- und in einer erweiterten Version, wobei letztere die Möglichkeit zur Anbindung an Meta-Search-Kanäle bietet, wie zum Beispiel Google, Tripadvisor und Trivago.Nachdem sich die Zahlen zu den effektiven Buchungen aufgrund der Corona-Pandemie zunächst sehr verhalten zeigten, konnte ab Mai ein deutlicher Anstieg an Buchungen verzeichnet werden. Buchungsstärkster Monat war der Juni mit rund 10.000 Buchungen über das gesamte HGV-Buchungssystem.Im zurückliegenden Jahr wurden die Buchungen im Durchschnitt 54 Tage vor der Anreise getätigt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 4,48 Tagen.Die hohe Zufriedenheit der Kunden mit Booking Südtirol spiegelt sich im Bewertungsportal TrustPilot wider. Booking Südtirol kommt dort auf 4,5 aus maximal 5 Punkten und damit auf eine bessere Bewertung als die großen internationalen Buchungsplattformen.

