Laut einer Studie der Umweltverbände Legambiente und Ambiente Italia zu den nachhaltigsten Städten Italiens verbessert sich Bozen vom vierten auf den dritten Platz. Für Bürgermeister Corrarati sei das Ergebnis Bestätigung und Auftrag zugleich. <BR \/><BR \/>Bozen steht wieder auf dem Podium. Laut einer Nachhaltigkeitsstudie der Umweltverbände Legambiente und Ambiente Italia, die in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ veröffentlicht wird, belegt die Landeshauptstadt den dritten Platz unter 106 italienischen Provinzhauptstädten. Im Vorjahr erreichte Bozen Rang vier, vor zwei Jahren Rang neun.<h3>\r\n„Eine wichtige Bestätigung für uns“<\/h3>„Das Ergebnis ist eine wichtige Bestätigung für uns. Es zeigt, dass sich unsere Umweltmaßnahmen positiv auf die Gesundheit und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger auswirken. Gleichzeitig bietet die Studie die Möglichkeit, die einzelnen Bewertungsbereiche genauer zu studieren und daraus abzuleiten, wo noch Verbesserungsbedarf besteht,“ so Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati.<BR \/><BR \/>Mit einer Gesamtbewertung von 75,47 Prozent liegt Bozen hinter Mantua, das mit 81,29 Prozent den ersten Platz belegt, und Trient mit 76,53 Prozent auf Platz drei. Insgesamt wurden sechs Bereiche bewertet: Luftqualität, Trinkwassermanagement, Abfallbewirtschaftung, Mobilität, Stadtraumnutzung und Energie.<h3>\r\n„Rückgang beim Pro-Kopf-Verbrauch ein positives Signal“<\/h3>Zu den erfreulichsten Ergebnissen zählt der Rückgang beim Wasserverbrauch. Dieser sank von 133 Liter pro Einwohner und Tag bei der vorherigen Erhebung auf 102 Liter. Den neuesten Daten von Bozens Umweltbetrieb SEAB zufolge betragen die Wasserverluste im städtischen Trinkwassernetz derzeit 22 Prozent. Die Studie ging hingegen von 30,1 Prozent aus.<BR \/><BR \/>„Der Rückgang beim Pro-Kopf-Verbrauch ist ein positives Signal. Es reicht jedoch nicht aus, die Verluste im Trinkwassernetz zu reduzieren. Wir müssen auch die Bevölkerung noch mehr für dieses Thema gewinnen, denn jeder und jede einzelne kann durch einen verantwortungsbewussten Umgang mit Wasser zum Wassersparen beitragen“, betonte Corrarati.<BR \/><BR \/>Auch im Bereich Mobilität verzeichnet die Studie positive Entwicklungen: So nutzt jeder Einwohner bzw. jede Einwohnerin den öffentlichen Nahverkehr durchschnittlich 68-mal im Jahr. Im Vorjahr waren es noch 62 Fahrten. Ein Plus gab es auch bei den Radwegen, den Fußgängerzonen und den verkehrsberuhigten Zonen. Die Zahl der Bäume auf öffentlichen Flächen stieg von 12 auf 31 je 100 Einwohner.<BR \/><BR \/>Handlungsbedarf gibt es hingegen noch bei der Abfallbewirtschaftung. Pro Kopf fielen 501 kg Restmüll an. Gleichzeitig sank die Recyclingquote von 65,2 auf 64,3 Prozent. Insbesondere der Umgang mit Kunststoff müsse dem Bürgermeister zufolge neu bewertet werden. Mehr als 65 Prozent des getrennt gesammelten Kunststoffs werden nach Österreich und Deutschland gebracht und dort in entsprechenden Anlagen verwertet.