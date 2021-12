Bozen ist die teuerste Stadt Italiens

Bozen steht in der UNC-Rangliste der Hauptstädte und der Städte mit mehr als 150.000 Einwohnern auf Platz 1. Obwohl in der Südtiroler Landeshauptstadt die Inflation mit 4 Prozent deutlich unter dem Rekordwert von 5 Prozent in Catania liegt, liegen die jährlichen zusätzlichen Ausgaben in Bozen im Schnitt bei 1272 Euro. Für eine 4-köpfige Familie fallen sogar Extrakosten in Höhe von 1795 Euro an.Auf Platz 2 der teuersten Städte liegt Genua mit einer Preissteigerung von 4,6 Prozent und durchschnittlichen Mehrausgaben in Höhe von 1272 Euro. 1787 Euro beträgt der Wert für eine 4-köpfige Familie. Auf Platz 3 liegt Aosta, wo die Inflation von 3,9 Prozent zusätzliche Ausgaben von 992 bzw. 1638 generiert.Den höchsten Inflationswert in Italien verzeichnet Catania (5 Prozent), wo sich die Mehrausgaben mit jährlich 1058 bzw. 1430 Euro aber dennoch in Grenzen halten.Billigste Stadt Italiens ist Neapel mit einer Inflation von 3,2 Prozent und Zusatzkosten für eine durchschnittliche Familie in Höhe von „nur“ 700 Euro.Ein Blick auf die Regionen-Rangliste zeigt Ligurien mit einer Inflation von 4,2 Prozent und Mehrkosten von 942 bis 1554 Euro an der Spitze des Rankings. Knapp dahinter liegt das Aostatal mit einer Preissteigerung von 3,7 Prozent. Dort liegen die zusätzlichen Ausgaben einer durchschnittlichen Familie bei 941 Euro jährlich. Eine 4-köpfige Familie gibt 1554 Euro zusätzlich aus.Trentino-Südtirol liegt auf dem 3. Platz der Rangliste mit einer Inflation von 4 Prozent und zusätzlichen Kosten von 1084 bzw. 1553 Euro jährlich.

