In Bozen sind die Preise im vergangenen Monat damit am stärksten angestiegen.Zum Vergleich: In Ancona, der Stadt mit dem geringsten Inflationsanstieg, beträgt das Teuerungsplus im April 4,8 Prozent.Was bedeutet das für eine 4-köpfige Familie in Bozen: Laut dem italienischen Konsumentenschutzverband, der die Studie anhand der Istat-Inflationsdaten erstellt hat, muss eine Familie in Bozen mit jährlichen Mehrkosten von 3636 Euro rechnen.In Trient betrug die Inflation im April 7,5 Prozent.