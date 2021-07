Ausgeh-Meilen in Bozen: Wer nicht spurt, muss früher schließen

Die ausufernden nächtlichen Feten entlang der Ausgeh-Meilen der Landeshauptstadt sind seit Jahren ein Problem. Bis in die frühen Morgenstunden wird herumgegrölt, sehr zum Leidwesen der Anrainer. Nun will die Gemeinde die Handbremse ziehen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit Konsequenzen rechnen. +Michael Fink