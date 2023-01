Bozen: „Wir brauchen ein Highlight, das Sichtbarkeit bringt“

V.l. hds-Bezirkspräsident Thomas Rizzolli, Stadträtin Johanna Ramoser und der Präsident des Verkehrsamtes, Roland Buratti. - Foto: © hds

In Bezug auf den Christkindlmarkt äußerten sich alle zufrieden mit der vergangenen Ausgabe, die eine hohe Besucherzahl verzeichnete: „Der Markt hat viele Besucher und Gäste angezogen, auch weil es der erste war, der endlich ohne pandemiebedingte Beschränkungen stattfand. Um sich als Destination zu behaupten, braucht es jedoch einen neuen Impuls, das auch in Zukunft Gäste anlockt“, unterstreicht Rizzolli. Innerhalb März sollte das Programm für die nächste Ausgabe festlegt sein.„Um die Attraktivität Bozens über die Zeit des Christkindlmarktes hinaus zu fördern, brauchen wir ein Highlight, das Neuigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit verbindet, sowohl in ökologischer als auch in finanzieller Hinsicht“, fordert der hds-Bezirkspräsident. Die Merkmale dieses noch zu entwickelnden Highlights sollten daher an die urbane Typologie der Landeshauptstadt angepasst werden können, ohne Mobilität und Erreichbarkeit zu beeinträchtigen.Beim Treffen wurde auch das Thema der Privatisierung des Verkehrsamtes angesprochen: „Wir haben mit Genugtuung festgestellt, dass die Gemeindeverwaltung diesen Prozess, der wie geplant abläuft, aufmerksam verfolgt. Außerdem ist diese Neuausrichtung auch im Koalitionsprogramm enthalten“, so Rizzolli abschließend.