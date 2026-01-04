In Mailand belaufen sich die Gesamtkosten dafür auf knapp 600 Euro. Das sind mehr als 62 Prozent mehr als in Neapel. Direkt hinter der Hauptstadt der Lombardei folgen auf der Rangliste der teuersten Städte Italiens Aosta und Bozen.<BR \/><BR \/>Von den 18 untersuchten Großstädten ist Neapel mit Gesamtausgaben von rund 369 Euro die günstigste – gefolgt von Palermo und Catanzaro. Auch hier zeigt sich also ein deutliches Nord-Süd-Gefälle beim Preisniveau.<BR \/><BR \/>Betrachtet man ausschließlich Lebensmittelkosten, ist Catanzaro in Kalabrien die preiswerteste Stadt. Für einen Korb mit 28 Produkten – von Obst und Gemüse über Fleisch bis hin zu Brot, Pasta und Öl – fallen dort etwa 165 Euro an. In Neapel und Bari kostet der gleiche Einkauf schon geringfügig mehr.<BR \/><BR \/><b>Gleiche Produkte – unterschiedliche Preise<BR \/><\/b><BR \/>Große Unterschiede zeigen sich auch bei einzelnen Produkten und Dienstleistungen. Ein Sandwich kostet im Landesdurchschnitt 3,80 Euro, in Bozen sind es 4,04 Euro, in Mailand sogar 5,64 Euro. Für eine Pizza zahlt man in Bozen 14,72 Euro, das liegt über dem italienweiten Durchschnitt von 12,07 Euro.<BR \/><BR \/> Rindfleisch ist in Bologna besonders teuer, während die höchsten Zucchini-Preise in Genua registriert wurden. Für eine Zahnfüllung reichen die Preise von 70 Euro in Neapel bis zu 176 Euro in Aosta. In Bozen sind es 130 Euro. Eine Autowäsche kostet in Ancona weniger als neun Euro, in Bozen dagegen mehr als 21 Euro. Auch der Cappuccino ist in der Südtiroler Landeshauptstadt mit durchschnittlich 2,29 Euro am teuersten.<BR \/><BR \/>Beim Friseur schneidet Neapel erneut günstig ab: Eine einfache Föhnfrisur kostet dort im Schnitt weniger als 13 Euro, in Bologna dagegen mehr als 23 Euro. In Bozen sind es 21,36 Euro. Überraschend ist, dass Mailand beim Waschen und Bügeln eines Hemdes am billigsten ist. In Bozen kostet das 2,94 Euro.