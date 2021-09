Bozner Freibad schließt – Hallenbad ab 14. September geöffnet

Das Bozner Freibad beendet am Sonntag, 12. September die heurige Freiluftsaison. Dafür öffnet das Hallenbad „K.Dibiasi“ in der Triesterstraße gleich anschließend am Dienstag, 14. September seine Tore und ist für das Publikum bis zum 3. Oktober in der Zeit von 9.00 bis 21.00 Uhr zugänglich.