CS übernimmt die Kontrolle über das Unternehmen Infor aus Parma. Infor bietet Unternehmen unter anderem IT-, Cloud- und Cybersicherheitslösungen an. ACS erwarb zunächst 85 Prozent des Kapitals. Das bisherige Management bleibt im Unternehmen, auch die Marke Infor soll erhalten bleiben.<BR \/><BR \/>„Wir haben seit mehr als 18 Monaten die Emilia-Romagna im Blick“, sagte Elia Plunger, Managing Director von ACS. In Bologna unterhalte die Gruppe bereits eine Niederlassung und habe zugleich nach Unternehmen mit interessanten Profilen gesucht. Mit Infor habe man einen Partner gefunden, der gut zu ACS passe.<BR \/><BR \/>Infor erwirtschaftete nach Angaben aus dem zuletzt veröffentlichten Jahresabschluss rund 15 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt etwa 55 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in der gesamten Region Emilia-Romagna tätig und bietet neben Cloud- und Cybersicherheitslösungen auch Anwendungen für sogenannte Smart Factories, sowie die Agrar- und Lebensmittelbranche an.<BR \/><BR \/>ACS verfügt über rund ein Dutzend Standorte in Italien sowie einen in München. Der Entwicklungsplan sieht einen weiteren Ausbau der Präsenz in den norditalienischen Regionen vor. Weitere Übernahmen könnten nach Angaben des Managements unter anderem in Lombardei, Venetien und Friaul-Julisch Venetien folgen. ACS kommt auf rund 105 Millionen Euro Umsatz und etwa 600 Beschäftigte. Für 2027 erwartet das Unternehmen ein organisches Wachstum von jährlich fünf bis zehn Prozent. Der Konzern ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen: 2016 beschäftigte ACS noch rund 160 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von etwa 30 Millionen Euro. 2025 lag der konsolidierte Umsatz bei 95 Millionen Euro, die Zahl der Beschäftigten bei 577.