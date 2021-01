Bozner Know-how für 3D-Rundgänge durch Testlabore von Gore

Bevor Outdoor- oder Berufsbekleidung das Label Gore-Tex erhält, führen Gore-Mitarbeiter eine Vielzahl von Materialtests in firmeneigenen Laboren weltweit durch, etwa in den Schuh- und Handschuhlaboren, in einem Textillabor sowie in einem Regenraum, einer Klima- und einer Hitzekammer.In diesen Testeinrichtungen empfängt Gore üblicherweise bestehende und potenzielle Kunden – seit Corona sind diese Besichtigungen vor Ort allerdings nicht mehr möglich, also musste sich das Unternehmen an die neuen Umstände anpassen und eine digitale Alternative erschaffen. „Unser Ziel war es, virtuelle, aber gleichzeitig authentische 360-Grad-Labor-Rundgänge anzubieten“, so Andreas Marmsoler, PR-Mitarbeiter bei Gore.Für die Konzeption und Umsetzung hat sich Gore an Spherea 3D aus Bozen gewandt. „Wir haben insgesamt 20 360-Grad-Panoramaaufnahmen und 97 Highlight-Stationen mit Videos, Fotos und Texten programmiert, die rund um die Uhr weltweit zugänglich sind. Das System ist so optimiert, dass die Fotos und Videos, die bei den Highlight-Stationen abgebildet sind, jederzeit ausgetauscht werden können“, sagt Peter Daldos, Geschäftsführer von Spherea 3D.Die Aufnahmen stammen aus den Testlabors in Philadelphia und München. Der große Vorteil aus Kundensicht liegt laut Daldos darin, dass man binnen kürzester Zeit zwischen beiden Test-Standorten hin- und herwechseln kann. Physisch wäre dies aufgrund der Distanzen nicht möglich.„Für Spherea 3D ist das Gore-Projekt ein sehr großes und einzigartiges“, wie Daldos sagt. „Damit können wir einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Firma Gore ihre bekannte Gore-Garantie auf ihre Markenprodukte auch in Coronazeiten geben kann – und zwar für jedermann nachvollziehbar direkt aus den Testeinrichtungen des Unternehmens.“

