Bozner Porsche-Zentrum an Eurocar Italia verkauft

Franz Staffler - Foto: © "D"

„Der Verkauf an die Eurocar Italia Gruppe war eine emotionale, schwierige, aber auch wohlüberlegte Entscheidung nach 100 Jahren Tätigkeit unserer Familie in der Automobilbranche“, sagt Franz Staffler, „noch nie stand die Automobilbranche vor einem so wichtigen Moment großer Veränderungen“.Deshalb habe er beschlossen, das Unternehmen einer internationalen Gruppe anzuvertrauen, die über alle Möglichkeiten verfügt, „die neuen Herausforderungen zu meistern, die auf uns warten. Mit diesem Schritt verlässt meine Familie diesen Wirtschaftszweig“, so Staffler.„Auto Carrera Bz ist mit seinem exzellenten Ruf eine vielversprechende und zukunftsorientierte Erweiterung des bestehenden Eurocar Italien Händlernetzes und unseres Luxus- und Sportwagengeschäfts. Wir werden die Tradition und den erfolgreichen Weg, den das Autohaus eingeschlagen hat, auch in Zukunft fortsetzen“, sagt Rainer Schroll, Geschäftsführer der Porsche Holding für den Handel.