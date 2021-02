Brenner-Transit: Verkehrsminister mit EU-Kommissarin im Gespräch

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die für italienische Frächter „kritische Situation“ entlang des Brennerkorridors und die zusätzlichen Kosten, die wegen der „einseitigen sektoralen Verbote“ und der Einführung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid entstanden sind, hieß es in einer Presseaussendung Giovanninis.Im Gespräch mit Valean forderte der italienische Minister, dass der freie Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten gewährleistet werde. Gleichzeitig sollten die „Grünen Korridore“ für den freien Warenverkehr respektiert werden.Valean betonte, dass die Frage des Brenner-Transit den europäischen Staats- und Regierungschefs zur Kenntnis gebracht worden sei. Die EU-Kommissarin dankte der italienischen Regierung dafür, dass sie umgehend ein System von Anti-Covid-Tests auf der Autobahn organisiert habe, um die Unannehmlichkeiten für Lkw-Fahrer, die sich testen lassen müssen, auf ein Minimum zu reduzieren.Giovannini betonte, dass bisher nur 27 positive Fälle von 14.823 getesteten Lkw-Fahrern registriert wurden. Dies entspreche einem Prozentsatz von 0,18. Die Situation zahlreicher Lkw-Fahrer am Brenner ist nach wie vor besorgniserregend. Auch in dieser Woche harrten hunderte Warentransporteure ohne Versorgung und sanitäre Einrichtungen entlang der Straßen aus, um einen Covid-Test machen zu können.

apa/stol