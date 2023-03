Brenner: Uggè begrüßt Salvinis harte Stellungnahme

„Zuerst sollten die Bestimmungen hinsichtlich der Fahrverbote der Brennerachse entlang abgeschafft werden, erst dann kann man gemeinsam nach Lösungen suchen“, sagt Paolo Uggè, der auch den Verband der Frächter in Conftransporte leitet.„Ich begrüße die entschiedene Stellungnahme von Minister Salvini, der diese Fahrverbote als einseitige Initiative bezeichnet, die von den EU-Abkommen abweichen: Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es nichts bringt, Briefe und Aufforderungen zu verschicken. Die Verbote aufzuheben, die den freien Warenverkehr hindern, ist die Voraussetzung, um mit Österreich den Dialog wieder aufnehmen zu können", so der Conftrasporto-Präsident.