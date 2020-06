Brennerbasistunnel: Gewerkschaft ruft zum Streik

Wie die Gewerkschaft erklärt, haben sich in den vergangenen Tagen einige Unfälle auf der Baustelle ereignet.Dabei wurde ein Arbeiter verletzt, aber die Folgen hätten weit schlimmer sein können.„Unserer Meinung nach sind diese Zustände nicht zumutbar. Die Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter stehen an erster Stelle. Wir haben schon einige Male darauf hingewiesen“, so Irmgard Gamper von der GBH/FILLEA.Aus diesem Grund ist für den heutigen Montag ein 8-stündiger Streik ausgerufen wurden.Die Fachgewerkschaft fordert außerdem ein Treffen mit den zuständigen Ämtern, die für die Legalität und die Sicherheit auf der BBT-Baustelle zuständig sind.

