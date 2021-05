Britische Tourismusbranche fordert weitere Lockerungen

Bisher erlaubt die britische Regierung aber nur wieder aus wenigen, sogenannten grünen Ländern eine quarantänefreie Einreise. Österreich und die USA gehören bisher nicht dazu, sondern stehen auf einer „orangen Liste“ (auch: dunkelgelb, bernsteinfarben). Wer aus diesen Ländern ankommt, muss für 10 Tage in Selbstisolation und auf eigene Kosten 2 Corona-Tests machen. Die Regierung will ihre Liste am 7. Juni überprüfen.Die Branche fürchtet, dass Touristen aus den USA nun andere europäische Länder wie Frankreich und Italien bevorzugen könnten. „Diese Studie zeigt, wie viele Unternehmen in Großbritannien aufgrund der Beschränkungen der Regierung den Zugang zu Besuchern und Märkten in Übersee verlieren“, sagte Heathrow-Chef John Holland-Kaye. „Die Regierung verfügt über die Mittel, um sowohl die öffentliche Gesundheit als auch die Wirtschaft zu schützen.“ Das Kabinett müsse zwingend am 7. Juni mehr Ziele in Europa als auch die USA von Restriktionen ausnehmen.Der Flughafen Heathrow stellt vom 1. Juni an eines seiner Terminals allein für Ankünfte aus „roten Ländern“ bereit. Das sind Staaten, die von Großbritannien als erhebliche Risikogebiete eingestuft sind, etwa Indien oder die Türkei. Wer von dort in Großbritannien ankommt, muss auf eigene Kosten für 10 Tage in Hotel-Quarantäne. Beobachter kritisieren, dass Ankommende aus „grünen“, „orangen“ und „roten Ländern“ sich bei der Passkontrolle gemischt durcheinander anstellen.

apa