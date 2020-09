Brixen: Ab Montag neues Citybus-Konzept

Unmittelbar vor Inkrafttreten der neuen Citybus-Fahrpläne wurde bereits auf Rückmeldungen reagiert und wurde nochmal „nachgebessert“. Hier die wichtigsten Neuerungen sowie die kurzfristig eingeflochtenen Korrekturen.Mit mehr als 500.000 Fahrgästen pro Jahr ist diedie meistgenutzte Citybus-Linie in Brixen, sie wird weiter potenziert.Von Montag bis Freitag verkehren die Busse nun im 15-Minuten-Takt, am Samstag und teilweise auch an Sonn- und Feiertagen halbstündlich. Die Fahrzeiten abends werden bis 22.35 Uhr ausgedehnt, ab Milland gibt es einen Halbstundentakt abwechselnd nach Albeins und zum Zeffer.Anders als in der gedruckten Fahrplanbroschüre angegeben gibt es die erste Abfahrt in Vahrn Bahnhof bereits um 5.58 Uhr anstatt um 6.28 Uhr.Die Route derführt von Vahrn nach Milland und dort abwechselnd stündlich über Köstlan und in die Wolkensteinstraße.Neu ist, dass Vahrn und Neustift in beiden Richtungen miteinander verbunden werden. Der Endpunkt der Linie in Vahrn ist das Kastanienwaldele, wo eine neue Haltestelle eingerichtet wird.Der Bahnhof Brixen wird aus zeitlichen Gründen nicht mehr bedient, im Gegenzug ist die Anbindung des Bahnhofs mit der Linie 1 nun im 15-Minutentakt gewährleistet. Ab Frühjahr 2021 ist in Milland auch der Friedhof per Citybus erreichbar.Anders als in der Fahrplanbroschüre angegeben wird die dritte Fahrt frühmorgens um 8 Minuten vorverlegt (Abfahrt in Vahrn also um 6.57 Uhr anstatt 7.05 Uhr).Die bisherige Linie 320.3 wird in die Linien 320.3 (Haller – Mahr/Industriezone) und 320.4 (Burgfrieden – Seiserleite) aufgeteilt, wobei die Verbindungen nach Burgfrieden ausgebaut wurden.Die neue Linie 320.4 fährt jetzt auch an Sonn- und Feiertagen.Der Citybus Brixen wurde im Herbst 2005 eingeführt. Seither steuern die Brixner Citybusse konstant auf Erfolgskurs, das Konzept wurde laufend ausgebaut und mit insgesamt mehr als 1 Mio. Fahrgästen pro Jahr ist es heute der meistgenutzte Citybus-Dienst in Südtirol.Alle Fahrpläne und Infos auf der Website www.suedtirolmobil.info

