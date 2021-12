„Brücke für Deutschland“ – FAZ über Südtirols Pandemie-Management

Die 4. Corona-Welle hat Deutschland schnell und heftig überrascht. Die Krankenhäuser gerieten massiv unter Druck und stießen in manchen Bundesländern an ihre Grenzen. Südtirol ist eingesprungen und hat 2 Intensivpatienten aus Bayern übernommen. Über diese Hilfe, in einer für Deutschland äußerst kritischen Situation, hat nun auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in ihrem Online-Artikel „Eine Brücke für Deutschland“ berichtet. Südtirol erhält viel Lob, nur in einem Punkt sieht die FAZ ein Problem.