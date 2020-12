Die Wirtschaft der meisten europäischen Länder liegt am Boden. Corona-Pandemie und Lockdowns haben an der Substanz vieler Unternehmen gezehrt. Mithilfe des milliardenschweren „Recovery Fund“ will die EU die Mitgliedsländer wieder auf Wachstumskurs bringen. Auch für Südtirol soll dabei einiges an Geld herausschauen.