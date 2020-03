„Bürger, geht zum Zeitungskiosk!“

Der Appell des italienischen Zeitungsverlegerverbandes FIEG richtet sich nicht nur an die Zeitungsleser selbst, sondern auch an die anderen Medienkanäle mit der Bitte, diese Aufforderung zur Versorgung mit fundierten Zeitungsnachrichten zu verbreiten in dieser für Italien außerordentlichen Notsituation.Wie der Verband schreibt, seien Zeitungsgeschäfte unersetzliche Institutionen für das Recht des Bürgers auf professionelle, korrekte und zuverlässige Informationen. In den Zeitungen fänden die Bürger stets Informationen und grundlegende Erkenntnisse zur Eindämmung und Bekämpfung der Virus-Verbreitung.

stol