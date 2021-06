Bürokratie: Das soll einfacher werden

Die überbordende Bürokratie, komplizierte Gesetze und teils sinnlose Auflagen sind eines der größten Probleme für die Wirtschaft in Italien und auch in Südtirol. Die italienische Regierung will nun mit einer umfangreichen Dringlichkeitsverordnung gegensteuern. Das sind die Maßnahmen im Detail. + Von Alexander Brenner-Knoll