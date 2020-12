Sie sind den ganzen Tag voll unter Strom. Sie reißen sich von morgens bis abends den Allerwertesten auf, aber irgendwie sind Sie nur am Reagieren. Egal was Sie auch tun – morgens früher ins Büro kommen, abends länger bleiben und sogar den einen oder anderen kostbaren Familientag am Wochenende opfern – Sie kommen einfach nicht aus dem Feuerwehrmodus heraus.