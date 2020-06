Bus-Affäre: SAD-Chef Ingemar Gatterer spricht Klartext

Die SAD und deren Chef Ingemar Gatterer präsentieren am heutigen Mittwoch, in Bozen ihre Sicht der Dinge zum Abschlussbericht der Polizeiermittlungen. Bereits vergangenen Freitag wurde ein entsprechendes Dossier bei der Bozner Staatsanwaltschaft hinterlegt.Dem Tagblatt „Dolomiten“ stand Gatterer bereits vorab exklusiv Rede und Antwort. Für Gatterer geht aus den Ermittlungsakten klar hervor: „Landeshauptmann Kompatscher hat sich auch persönlich und bewusst in den Vergabeprozess zur Schaffung eines Vorteils für die Bieter LiBus und KSM eingebracht.“

