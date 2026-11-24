Die „Black Week“ ist angebrochen, Einzelhändler im ganzen Land locken mit Rabatten zur Schnäppchenjagd. Doch zur Wahrheit gehört auch: Viele Konsumenten können sich ihre Einkäufe nicht mehr auf einen Schlag leisten. Gekauft wird immer häufiger auf Pump und zwar nicht nur große Anschaffungen, sondern auch Alltägliches wie Kleidung oder die Urlaubsreise. Flexible Finanzierungsmodelle wie Kleinkredite, Ratenzahlungen oder „Buy Now, Pay Later“ (BNPL) werden immer beliebter. <BR \/><BR \/>Dies belegt auch eine aktuelle Umfrage des Istituto Piepoli: Die Hälfte der Befragten hat eine laufende Ratenzahlung, fast 27 Prozent sogar zwei. BNPL-Modelle haben 39 Prozent in Anspruch genommen. Zu ähnlichem Ergebnis kam auch die Banca d'Italia, die angab, dass 30 Prozent der Haushalte 2025 BNPL genutzt haben.<h3>\r\nKreditwürdigkeit muss auch bei BNPL geprüft werden<\/h3>Seit dem 20. November gelten nun EU-weit strengere Regeln. Mit der neuen Verbraucherkreditrichtlinie sollen Konsumenten wirksamer vor der Schuldenfalle geschützt werden. „Die Zahlungsform an sich ist nicht problematisch, solange man den Überblick behält. Das Risiko besteht aber darin, dass diese Mikrozahlungen dazu verleiten, zu viel zu kaufen. Die Summe macht es gefährlich“, warnt Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS).<BR \/><BR \/>Künftig greift die Pflicht zur Bonitätsprüfung auch dort, wo bisher Ausnahmen galten: bei kurzfristigen Krediten unter drei Monaten Laufzeit, bei Kleinstbeträgen unter 200 Euro sowie bei zinsfreien „Buy-now-pay-later“-Modellen. Anbieter müssen vorab prüfen, ob sich der Kunde die Rückzahlung überhaupt leisten kann. In der Praxis wird diese Kontrolle meist automatisiert im Hintergrund ablaufen.<BR \/><BR \/> Gleichzeitig werden die Anbieter zu deutlich mehr Transparenz verpflichtet. „Sie müssen vorab klar über die Vertragsbedingungen, alle Kosten und die möglichen Folgen einer verspäteten Zahlung aufklären“, erklärt Bauhofer. Viele Verbraucher würden bei BNPL-Angeboten unterschätzen, dass sie eine echte Zahlungsverpflichtung eingehen. Wird eine Rate versäumt, drohen je nach Anbieter und Vertrag empfindliche Mahngebühren oder Verzugszinsen.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus führt die Richtlinie ein 14-tägiges Widerrufsrecht ein und zieht bei aggressiver Kreditwerbung die Zügel an. Gerät ein Kunde in Zahlungsschwierigkeiten, sind Kreditgeber künftig verpflichtet, ihn an unabhängige Finanzberatungsstellen zu verweisen. „Wie das in der Praxis konkret umgesetzt wird, ist allerdings noch nicht richtig absehbar“, gibt Bauhofer zu bedenken.