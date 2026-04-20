<BR \/><BR \/>Die Bilanz zum vergangenen Jahr fällt aus Sicht der Vereinigung positiv aus. Gerade in der Digitalisierung habe man wichtige Fortschritte erreicht, erklärte Rinner. Unter anderem hat man den Onlineauftritt des Verbandes komplett neu gestaltet. Auch die Betriebe selbst setzen laut VCS verstärkt auf digitale Buchungsplattformen, um Anfragen effizienter abzuwickeln.<BR \/><BR \/> „Gleichzeitig müssen wir unsere Sichtbarkeit auf den relevanten Plattformen weiter erhöhen, damit potenzielle Gäste uns schnell finden und sich für Südtirol als Campingdestination entscheiden“, sagte Evelin Schieder, Leiterin der Rechtsabteilung des HGV. <h3>\r\nMehr Kontrollen gegen das Wildcampen<\/h3>Ein weiteres Thema lag auch auf Wildcampen. Insbesondere in stark frequentierten Regionen sollen laut Ulrich Höllrigl, Ressortdirektor für Tourismus und Landwirtschaft, die Kontrollen weiter verstärkt werden. Gleichzeitig werde daran gearbeitet, das Entstehen von Wohnmobilstellplätzen ohne rechtliche Grundlage einzudämmen. <BR \/><BR \/>„Dieses Phänomen darf nicht Überhand nehmen, denn es belastet sensible Natur- und Lebensräume. Es liegt bei den Gemeinden, hier für Ordnung zu sorgen. Für das Ressort wird die Forstbehörde in ihrem Kompetenzbereich Kontrollen durchführen“, so Höllrigl. <BR \/><BR \/>Dem neu gewählten Vorstand gehören neben Rinner auch die bisherigen Mitglieder Petra Pfeifer, Johann Steinkasserer, Barbara Fleischmann, Beatrix Hellrigl, Mia Egger, Thomas Schöpfer und Andreas Happbacher an.