Chef der türkischen Prüfanstalt: „Kritik an Masken mit CE 2163-Siegel haltlos“

Eine gut funktionierende FFP2-Maske kann Krankheit verhindern, eine schlechte Maske sogar das Leben gefährden. Kürzlich waren Masken mit der Kennzeichnung CE 2163 stark in die Kritik geraten. Hinter dieser Kennzeichnung steht Zertifizierungsstelle Universal Certification in Istanbul. Osman Camci, Leiter von Universal Certification, erklärt, wie getestet wird und weshalb er die Kritik an „seinen“ FFP-2-Masken für haltlos erachtet.