China rechnet mit schwieriger Erholung

„Tickende Zeitbombe“

Der Westen mit seiner Kritik werde aber „eines Besseren belehrt“ werden. Zuletzt hatte China eine Reihe enttäuschender Konjunkturdaten vorgelegt, so gingen etwa der Umsatz im Einzelhandel sowie die Industrieproduktion im Juli zurück, die Exporte erreichten den tiefsten Stand seit 2020. Das lässt daran zweifeln, dass China sein für 2023 ohnehin niedrig angesetztes Wachstumsziel von 5 Prozent erreichen wird.Der Grund dafür liegt vor allem an den strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 2022, die die chinesische Wirtschaft stark ausgebremst haben.Peking hob die Einschränkungen im Dezember zwar wieder auf, doch der erhoffte Aufschwung blieb verhalten, was auch an einer schwachen Nachfrage in Europa und den USA liegt. Zudem steckt der wichtige chinesische Immobiliensektor in der Krise und die Arbeitslosigkeit wuchs zuletzt an – vor allem in der jungen Bevölkerung.US-Präsident Joe Biden hatte China vor einigen Tagen mit Blick auf die zunehmenden wirtschaftlichen Probleme als „tickende Zeitbombe“ bezeichnet. Die Volksrepublik sei „in Schwierigkeiten“, sagte er mit Verweis auf die hohe Arbeitslosigkeit und die alternde Bevölkerung. Chinas Außenamtssprecher kritisierte derlei Äußerungen „westlicher Politiker und Medien“.