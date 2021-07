China startet weltgrößten Emissionshandel in Shanghai

2

Am Handel sollen demnach zu Beginn mehr als 2000 Unternehmen aus der Energiebranche teilnehmen, die für rund 4 Milliarden Tonnen CO-Emissionen pro Jahr verantwortlich sind, womit die Volksrepublik der größte Markt für Treibhausgasemissionen wäre. Später sollen weitere Industriezweige hinzukommen.Laut der US-Denkfabrik Rhodium Group überstieg Chinas jährlicher Ausstoß von Treibhausgasen zuletzt die Emissionen aller entwickelten Länder zusammen. Der Handel soll der zweitgrößten Volkswirtschaft dabei helfen, seine Emissionen zu senken und die von Staats- und Parteichef Xi Jinping vorgegebenen Klimaziele zu erreichen. Er hat zugesagt, dass China den Höhepunkt seiner CO-Emissionen vor 2030 anstrebe und Kohlendioxid-Neutralität bis 2060 erreichen wolle. Das bedeutet, dass kein Kohlendioxid ausgestoßen wird oder die CO-Emissionen vollständig kompensiert werden.Im Rahmen des neuen Handelsprogramms erhalten Unternehmen laut Xinhua Quoten für CO-Emissionen und können überschüssige Emissionszertifikate an diejenigen verkaufen, die mehr Verschmutzungsrechte benötigen. Experten bemängelten jedoch, dass die Quoten äußerst großzügig zugeteilt würden, womit zunächst kaum Anreize geschaffen würden, den Ausstoß zu mindern. China wolle erreichen, dass sich die Unternehmen erstmal an das System gewöhnten. Später könnte es strenger werden.Bereits seit 2013 hatten mehrere Städte und Provinzen in Pilotprojekten den Emissionshandel aufgenommen. Der nationale Start hatte sich aber verzögert.

dpa