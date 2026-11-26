Den Auftakt machen bereits heute, Donnerstag, die Weihnachtsmärkte in Bozen, Brixen und Meran. In Bozen wurde der Christkindlmarkt um 17 Uhr auf dem Waltherplatz feierlich eröffnet. Auch in Brixen beginnt das vorweihnachtliche Treiben: Dort öffneten die Stände auf dem Domplatz bereits am Nachmittag, die offizielle Eröffnung fand ebenfalls um 17 Uhr statt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389504_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am morgigen Freitag folgen weitere Märkte. In Meran wird die Weihnachtssaison mit den Ständen entlang der Passerpromenade und auf den umliegenden Plätzen fortgesetzt. Auch in Bruneck und Sterzing öffnen die traditionellen Christkindlmärkte. Dazu kommen zahlreiche kleinere Adventsmärkte, unter anderem in Klausen, Algund, Lana, Innichen und am Ritten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389525_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Damit ist der Startschuss für die Südtiroler Weihnachtsmarktsaison gefallen.