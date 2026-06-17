Als Grund nennen sie die wirtschaftlichen Folgen der zweiwöchigen Betriebssperre, die auf Anordnung des Quästors verhängt worden war. Diese Maßnahme habe dem Unternehmen nach eigenen Angaben erhebliche finanzielle Einbußen beschert.<BR \/><BR \/>Wie es weitergeht, wollen die Verantwortlichen in den kommenden Wochen beobachten. Man werde sich zunächst zurücknehmen und die weitere Entwicklung abwarten. <BR \/><BR \/>Entscheidend sei dabei auch, welche Weichenstellungen Behörden und Politik künftig für das Nachtleben vornehmen.