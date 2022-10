Confindustria-Präsident: „Können uns Flat-Tax und Frühpension nicht leisten“

„Wir hoffen, dass so schnell wie möglich eine Regierung gebildet werden kann“ – und zwar eine mit „maßgeblichen, kompetenten und tadellosen Ministern“, sagte Bonomi.Niemand könne derzeit realistische Prognosen über das Wachstum und die Auswirkungen der steigenden Preise abgeben, sagt er weiters, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet: „Was die Regierung braucht, ist eine allgemeine, breite Annäherung an Entscheidungen, auch mit den Oppositionskräften. Wir brauchen Ernsthaftigkeit, Einigkeit und Verantwortung im Bereich Energie und öffentliche Finanzen.“Im Energiebereich brauche Italien ein Europa, „das seine Anstrengungen teilt. Es kann nicht sein, dass man sich bei den Sanktionen einig ist und sich dann bei der Energie spaltet, so dass jedes Land autonom handeln kann. Italien kann die Energiefrage nicht allein lösen“.