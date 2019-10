Confindustria: Wechsel an der Spitze

Wechsel an der Spitze der Vereinigung der Industrie der Region Trentino-Südtirol: Im Rahmen der gestrigen Sitzung bei der Confindustria in Trient erfolgte die Übergabe der Präsidentschaft von Stefan Pan, der sein Mandat als Vizepräsident der nationalen Confindustria mit der Zuständigkeit für die Regionen weiterführen wird, an Fausto Manzana, Präsident der Confindustria Trento.