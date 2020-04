Corona-Hilfen: Diese Staaten geben am meisten aus

Auf insgesamt rund 8 Billionen Dollar (7,4 Billionen Euro) belaufen sich weltweit die staatlichen Rettungspakete, wie es in einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) heißt. Der Löwenanteil davon entfällt mit 7 Billionen Dollar auf die großen Industrienation, die sogenannten G-20-Staaten.Besonders tief in die Tasche gegriffen hat laut dem IWF bislang Deutschland: Maßnahmen im Wert von 1,2 Billionen Euro stellt die Bundesrepublik im Kampf gegen Corona zur Verfügung. Das ist ein Drittel der jährlichen Wirtschaftsleistung und – gemessen daran – auch das größte Rettungspaket weltweit.Wer in den G20-Staaten am meisten Geld zur Verfügung stellt und weshalb die Schweiz international besonders gelobt wird, lesen Sie im aktuellen „WIKU“.

d