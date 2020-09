Corona kostet internationalen Tourismus 388 Mrd. Euro

Das erklärte die Welttourismusorganisation am Dienstag in Madrid. Der Umsatzverlust war demnach 5 Mal höher als während der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009.Insgesamt sei die Zahl der weltweiten Touristen im ersten Halbjahr um 65 Prozent zurückgegangen. Zwar seien touristische Reisen in einigen Regionen der Welt zuletzt wieder möglich gewesen, erklärte die Organisation. Allerdings könnten die weiter schwache Nachfrage und fehlendes Vertrauen der Verbraucher der Tourismusbranche nachhaltig zusetzen.

apa