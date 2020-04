Corona-Kredite: Ab Dienstag soll es nun wirklich so weit sein

Der Weg von der politischen Ankündigung bis zum Zahlungseingang kann in Krisenzeiten ganz schön lang sein. Diese Erfahrung machen derzeit viele Südtiroler Betriebe, die um die stark vergünstigten von Kredite bis zu 35.000 Euro ansuchen. Weil ein Formular des Landes fehlt, zieht sich der Prozess unnötig in die Länge. Am kommenden Dienstag soll es nun doch soweit sein.