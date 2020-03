Corona-Krise: Südtiroler Tourismuskasse steht Mitgliedern zur Seite

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Südtiroler Tourismuskasse (STK) haben sich in ihrer Sitzung am Dienstag auch mit den Auswirkungen des Coronavirus auf die Tourismusbetriebe in Südtirol befasst und Unterstützungsmaßnahmen beschlossen.