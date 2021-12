Corona-Krise trifft Südtiroler Unternehmen hart

Insbesondere ist die Gesamtleistung bei den größten Unternehmen Südtirols zwischen 2019 und 2020 durchschnittlich um 8,6 Prozent gesunken. Die beobachteten Effekte auf die gesamte Wirtschaft sind aber noch schlimmer: Laut der Konjunkturumfrage „Wirtschaftsbarometer“ des WIFO betrug der durchschnittliche Umsatzverlust im Jahr 2020 bei den Südtiroler Unternehmen 23 Prozent.Die Konjunkturumfrage „Wirtschaftsbarometer“ des WIFO hat es ermöglicht, die Effekte der Corona-Krise in Südtirol in Echtzeit zu verfolgen. Mehr als 1 Drittel der Unternehmer bemängelte eine schlechte Ertragslage im Jahr 2020. Die Beschränkungen zahlreicher wirtschaftlicher Aktivitäten, die zur Bekämpfung der Ausbreitung der Infektion eingeführt wurden, und die schwache Nachfrage führten zu Umsatzeinbußen, die für die gesamte Wirtschaft auf durchschnittlich 23 Prozent geschätzt werden.Anlässlich der Veröffentlichung der „Top 100“-Rankings hat das WIFO eine Analyse der Bilanzkennzahlen der größten Unternehmen durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen die starken negativen Auswirkungen der Krise auf die Wertschöpfung und die Gesamtleistung, die zwischen 2019 und 2020 um 11,5 Prozent beziehungsweise 8,6 Prozent zurückgingen. Darüber hinaus spiegelt sich die Verminderung der geleisteten Arbeitsstunden in einer Abnahme der Personalkosten um 6,9 Prozent wider.Neben dem Tourismus, den Skigebieten, den persönlichen Dienstleistungen und den Event-Veranstaltern hat die Krise auch den Personenverkehr, die Energiebranche, den Fahrzeughandel, die Automobilzulieferer und die Lebensmitteherstellung besonders hart getroffen.

