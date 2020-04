Corona-Krise und Südtiroler Arbeitsmarkt: Erste Daten

Die Arbeitsmarktbeobachtung der Landesabteilung Arbeit hat die 1. belastbaren Daten über die Entwicklung auf dem Südtiroler Arbeitsmarkt für den Monat März 2020 herausgegeben. In Tabellen anschaulich dargestellt werden die Zahlen und Daten im neu erschienenen Informationsblatt Arbeitsmarkt news.Es nimmt die Abmeldungen von Arbeitsverhältnissen unter die Lupe, stützt sich also auf die verwaltungsbezogenen Daten: Kurzarbeit, Sonderurlaube und die beginnende Kurzarbeit (Lohnausgleich) sind nicht berücksichtigt.Bekanntlich endete in diesem Jahr 2020 die Wintersaison abrupt am 9. März 2020 und damit 3 bis 4 Wochen früher als vorgesehen. Mit den Dekreten des Ministerpräsidenten vom 8. und 11. März wurden weitgehende Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeiten angeordnet, um der Corona-Pandemie Einhalt zu gebieten.Dieses Dekret hat dazugeführt, dass innerhalb einer Woche landesweit 17.751 Arbeitsverhältnisse beendet worden sind. Besonders 2 Branchen, die überaus stark saisonal geprägt sind, waren von dieser Entlassungswelle betroffen: die Beherbergung und die Gastronomie.Waren in der Beherbergung Ende Februar 2020 noch etwa 21.000 Personen abhängig beschäftigt, so sinkt dieser Wert zum 31. März auf knapp 7000. Bemerkenswert auch der Rückgang innerhalb eines Monats in der Gastronomie: Der Wert sinkt von knapp 11.000 Arbeitnehmenden auf etwa 7000.Rückgänge verzeichnen auch Bereiche, die eng mit den genannten Sektoren in Verbindung stehen: die Aufstiegsanlagen, aber auch die Skilehrer, die statistisch gesehen zum Bereich Erziehung gehören, der Einzelhandel sowie das Segment Sport und Unterhaltung.

lpa/stol