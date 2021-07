Coronakrise kostete weltweit 114 Millionen Arbeitsplätze

Auf dem Höhepunkt der Coronakrise wurden laut Berechnungen der OECD rund 60 Millionen Arbeitsplätze durch Kurzarbeit gestützt - mehr als zehnmal so viele wie während der Weltfinanzkrise 2008/09. Das habe bis zu 21 Millionen Jobs gerettet und den Anstieg der Arbeitslosigkeit in vielen Ländern gebremst.Der deutliche Konjunkturaufschwung in den 38 Industriestaaten des OECD-Raums hat sich aber noch nicht vollständig auf dem Arbeitsmarkt niedergeschlagen.„Es kommt nun sehr auf die richtigen politischen Weichenstellungen an, damit Anreize für Unternehmensinvestitionen und neue Arbeitsplätze geschaffen werden“, sagte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann bei der Vorstellung des Beschäftigungsausblicks in Paris. „Werden die Hilfen zu früh zurückgefahren, gefährdet das den Aufschwung“, warnte Cormann. Die kurzfristigen Kosten der fiskalpolitischen Maßnahmen könnten gesenkt werden, indem man die Unterstützung zielgenauer auf die anfälligsten Branchen, Unternehmen und Haushalte ausrichte. Der OECD-Chef empfahl neben der Förderung von Unternehmensgründungen und Initiativen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze auch Arbeitskräfte weiterzuqualifizieren, Umschulungen anzubieten und Job-Matching zu fördern.

apa