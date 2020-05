Coronakrise schickt Konjunktur in Eurozone auf Talfahrt

Das ist der stärkste Rückgang seit dem Start der Aufzeichnungen 1995. Dabei ist die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal so stark geschrumpft wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft im Währungsraum knickte von Jänner bis März um 2,2 Prozent zum Vorquartal ein. Frankreichs Wirtschaft, die nach Deutschland zweitgrößte in der Eurozone, brach um 5,8 Prozent ein. Italiens Volkswirtschaft, die Nummer drei unter den Euroländern, schrumpfte um 4,7 Prozent.Der Eurozone könnte im zweiten Jahresviertel das Schlimmste erst noch bevorstehen. Denn die Maßnahmen der Regierungen zur Eindämmung der Virusausbreitung hatten die Wirtschaftsaktivität in den vergangenen Wochen in allen Euroländern weitgehend zum Erliegen gebracht. Im ungünstigsten Fall hält die Europäische Zentralbank (EZB) im zweiten Quartal einen Konjunktureinbruch von 15 Prozent für möglich. Die Währungshüter hatten zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Krise bereits umfangreiche Stützungsmaßnahmen aufgelegt.

apa