Coronakrise trifft auch Mieter und Vermieter hart

„Das ist ein großes Problem“, sagt der Präsident des Handels- und Dienstleistungsverbandes (hds), Philipp Moser. Gemeint sind die Mietzahlungen in Zeiten wie diesen. Natürlich fehle all jenen Betrieben, die aufgrund der Coronakrise schließen mussten, das Inkasso.„Bei jenen Betrieben, die in Miete sind, kommt erschwerend hinzu, dass sie die Miete trotzdem weiterzahlen müssen“, so Moser. Das mache immer mehr Betrieben im Land arg zu schaffen.

d/sor