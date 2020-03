Coronavirus: Italien macht 7,5 Milliarden Euro für Wirtschaft locker

„Es handelt sich um außerordentliche und dringende Maßnahmen, die wir zur Stützung der Wirtschaft ergreifen“, kündigte Premierminister Giuseppe Conte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Rom an.Italien will eine zeitweilige Aussetzung der europäischen Schuldenregeln und mehr Flexibilität in Sachen Defizit beantragen. Er rechne mit Verständnis in Brüssel für die Situation, die Italien wegen der Coronavirus-Infektion erlebe, sagte Conte.„Wir haben bereits den Brief an die EU-Kommission gesendet, in dem wir mehr Flexibilität fordern. Wir sind in ständigem Kontakt mit Brüssel“, erklärte Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri.Die italienische Regierung hatte bereits vergangene Woche ein Maßnahmenpaket beschlossen zur Stützung der 11 Gemeinden in der Sperrzone in der Lombardei und in Venetien, in der der Coronavirus-Infektionsherd gemeldet wurde.

apa