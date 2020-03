Coronavirus: Österreichisches ÖBB-Personal fährt nur bis an die Grenze

Nach den umfassenden Quarantänemaßnahmen in Italien fährt das österreichische Personal in den Zügen der ÖBB nur mehr bis zur Grenze. „Dann wird der Zug an italienisches Personal übergeben“, hieß es seitens der ÖBB auf APA-Anfrage. In den österreichischen Zielbahnhöfen werden die Züge dann professionell gereinigt und desinfiziert.