Couche-Tard verzichtet auf milliardenschweren Carrefour-Kauf

Die Konzerne wollten nun Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ausloten. Couche-Tard hatte eine unverbindliche Übernahme-Offerte von 20 Euro je Aktie vorgelegt. Sie bewertete Carrefour mit rund 16 Milliarden Euro.Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte sich mit aller Macht gegen eine Übernahme von Carrefour durch Alimentation Couche-Tard gestemmt. Die Lebensmittelsicherheit in Frankreich stehe auf dem Spiel, sagte Le Maire am Freitag dem Sender BFM TV. Dabei handle es sich um ein strategisches Interesse Frankreichs.Carrefour kommt im französischen Lebensmittelhandel auf einen Marktanteil von rund 20 Prozent. Zusammen mit anderen Ketten hat Carrefour wesentlich Anteil an der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln in der Corona-Krise. Der Handelskonzern ist auch einer der größten Arbeitgeber Frankreichs.

apa