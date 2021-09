Covid-Hilfe: Frist für Ansuchen endet mit Ende September

„Wer bisher noch nicht um diese Landesleistungen angesucht hat und der Meinung ist, er könnte Anrecht darauf haben, hat noch bis Mittag, 30. September dieses Jahres Zeit“, erinnert der ASGB-Chef.„Ich denke, dass diese Unterstützungsmaßnahme zu Gunsten von arbeitenden Personen und deren Familien, die aufgrund des epidemiologischen Notstandes Covid-19 und den damit zusammenhängenden Einschränkungen ihre Arbeitstätigkeit unterbrechen oder reduzieren mussten, ein wichtiges Standbein ist, um die erlittenen Einkommensverluste abzufedern. Deshalb sollten jene, die Anrecht auf diese Leistung haben, diese auch beanspruchen.“Tschenett bringt in einer Aussendung am Montag auch in Erinnerung, dass jene Personen Anrecht auf die Covid-Soforthilfe 2021 und den Covid-Beitrag für Miete und Wohnungsnebenkosten 2021 haben, die aufgrund des epidemiologischen Notstandes Covid-19 an mindestens 30 auch nicht aufeinanderfolgenden Arbeitstagen die Arbeitstätigkeit unterbrechen oder reduzieren mussten und ein Nettoeinkommen von 1400 Euro für Einzelpersonen und 2800 Euro für Familien nicht überschreiten.Als Vermögensgrenze gelten 60.000 Euro sei es für Einzelpersonen, sowie für Familien.

