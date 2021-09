Coworking-Spaces in Südtirols Dörfern

Um das smarte und wohnortnahe Arbeiten zu fördern und dessen Qualität zu sichern hat sich die Landesregierung am heutigen Dienstag auf der Grundlage eines Beschlussantrages des Südtiroler Landtags darauf verständigt, die Schaffung so genannter Coworking-Arbeitsplätze systematisch anzugehen. Zum einen soll erhoben werden, wie viele solcher gemeinschaftlichen Arbeitsplätze benötigt werden und wo Bedarf besteht.Die Erhebung wird sowohl die öffentliche Verwaltung als auch die Privatwirtschaft berücksichtigen. In der Folge soll dann überprüft werden, welche (leerstehenden) Liegenschaften für diesen Zweck genutzt werden können. Auf der Grundlage dieser Analysen wird dann ein Vorschlag für die Ansiedlung dieser Arbeitsplätze erstellt.„Es gibt in vielen Ländern - besonders im skandinavischen Raum - eine verstärkte Tendenz gemeinschaftliche Arbeitsräume in Wohnortnähe zu schaffen“, sagte Landeshauptmann Kompatscher, „wir möchten vor allem Coworking-Arbeitsplätze an peripheren, über das gesamte Gebiet verstreuten Standorten unterbringen und damit den Arbeitnehmenden als Alternative zu einem vielleicht beengten Arbeitsplatz zuhause wohnortnahen Arbeitsraum mit den nötigen Netz-Infrastruktur bieten.“Das Land Südtirol befasst sich – wie viele andere Arbeitgebende - schon seit Jahren mit dem Thema von Heim- und Telearbeit. Die Corona-Pandemie hat die Einführung des ortsunabhängigen, flexiblen Arbeitens, des Smart Workings notwendig gemacht und einen Entwicklungsschub in Sachen Digitalisierung bewirkt.„Die neuen Arbeitsformen bringen Vorteile für Unternehmen und Arbeitnehmende mit sich“, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher heute bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Regierungssitzung. Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit werde verbessert, die Anfahrtszeiten und Arbeitswege verkürzt, der Verkehr und das Pendeln verringert.Der englische Begriff Coworking-Spaces bezeichnet flexible, gemeinsam genutzte Arbeitsräume, die mit der nötigen Infrastruktur wie Netz, Telefon, Drucker und Scanner ausgestattet und unternehmensübergreifend organisiert sind.

lpa